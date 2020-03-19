В Индии на один день будет введен режим изоляции

В связи с угрозой распространения коронавируса премьер-министр Индии Нарендра Моди объявил, что на один день — 22 марта — жителям страны будет предписано не покидать свои дома без необходимости.

Выходить из дома будет разрешено только лицам, которые работают в жизненно важных для индийского обществах сферах.

"Мы делаем все, чтобы не возникли перебои в поставках товаров первой необходимости, таких как продукты питания и лекарства", — сообщил Моди.

На данный момент в Индии зафиксированы 173 случая заболевания коронавирусом, 4 человека, зараженные им, скончались.

Ранее Ростуризм опубликовал контакты экстренной связи за рубежом.