Власти Таиланда вводят новые правила въезда в страну

Власти Таиланда планируют ввести обязательные медицинские справки об отсутствии заражения коронавирусом, а также медицинские страховые полисы для всех иностранных граждан и жителей страны, которые прибывают в Таиланд из других стран.

Ранее это требование относилось к гражданам четырех стран и территорий, сейчас оно распространяется на всех приезжающих. Если у туриста или гражданина страны не будет документов, его не пустят на самолеты в Таиланд.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что власти Таиланда не планируют закрывать границ.