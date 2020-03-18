Минэкологии разработало проект Паспорта памятника природы областного значения "Никольская лесная дача". Общая площадь природоохраняемой территории составляет 1041 га.
Никольская лесная дача с XVIII века представляет собой образец научного лесоводства. Здесь был впервые посажен лес в 1846 году, который сохранился до сих пор.
В настоящее время памятник включает в себя:
При обследовании территории проектируемого памятника биологи выявили местообитания различных животных, насекомых, рыб и птиц.
На особо охраняемой территории будут запрещены любые виды хозяйственной деятельности, которая может нанести ущерб ценным экосистемам и неорганизованный туризм.
Разрешена будет только прокладка экотроп, но это должно быть согласовано с Минэкологии.
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