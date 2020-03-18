Спроектирован паспорт памятника природы "Никольская лесная дача"

Минэкологии разработало проект Паспорта памятника природы областного значения "Никольская лесная дача". Общая площадь природоохраняемой территории составляет 1041 га.

Никольская лесная дача с XVIII века представляет собой образец научного лесоводства. Здесь был впервые посажен лес в 1846 году, который сохранился до сих пор.

В настоящее время памятник включает в себя:

уникальные природные комплексы;

объекты естественного и искусственного происхождения.

При обследовании территории проектируемого памятника биологи выявили местообитания различных животных, насекомых, рыб и птиц.

На особо охраняемой территории будут запрещены любые виды хозяйственной деятельности, которая может нанести ущерб ценным экосистемам и неорганизованный туризм.

Разрешена будет только прокладка экотроп, но это должно быть согласовано с Минэкологии.