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Фонды "Турпомощи" предложили распечатать из-за коронавируса

Туризм » Путешествия

Денежные средства, оплаченные за туры, которые не состоялись из-за распространения коронавируса, предлагают выплачивать из фонда персональной ответственности. Данное предложение озвучили в Минэкономразвития.

Фонды "Турпомощи" пустят на возврат денег туристам

Сообщается, что туроператоры смогут возвращать деньги за аннулированные туры из фондов, которые формируются за счет ежегодного взноса туроператоров.

По каждой "закрытой" для въезда стране решение будет приниматься отдельно.

Каждый год туроператоры платят 1% от общей стоимости турпродукта за предыдущий год.

Ранее "Правда.Ру" туроператоры и авиаперевозчики получат отсрочку по уплате налогов.

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