На туризм в Орловской области в 2019 году не выделили ни рубля

На заседании областного комитета по образованию, культуре, спорту, молодёжной политике и туризму, председатель Олег Кошелев поинтересовался, как, учитывая то, что поездки за границу в этом году сейчас под вопросом, обстоят дела с продвижением Орловской области на внутреннем туристическом рынке.

Руководитель департамента по туризму Наталья Георгиева сообщила, в минувшем году на развитие туризма Орловской области не было выделено ни рубля. В этом году на эти цели предусмотрено 300 тысяч рублей.

Но, несмотря на отсутствие финансирования, в сфере туризма было много чего сделано:

создан информационный сервис, который является региональным оператором по продвижению туристических продуктов;

организованы поездки сотрудников департамента на выставки в другие города с целью продвижения отдыха в Орловской области;

развивается сотрудничество с турагентствами;

разработан "Императорский маршрут".

Но у Георгиевой нет данных по притоку и оттоку туристов из Орловской области.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Ростуризм советует россиянам отдыхать внутри страны.