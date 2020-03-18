На заседании областного комитета по образованию, культуре, спорту, молодёжной политике и туризму, председатель Олег Кошелев поинтересовался, как, учитывая то, что поездки за границу в этом году сейчас под вопросом, обстоят дела с продвижением Орловской области на внутреннем туристическом рынке.
Руководитель департамента по туризму Наталья Георгиева сообщила, в минувшем году на развитие туризма Орловской области не было выделено ни рубля. В этом году на эти цели предусмотрено 300 тысяч рублей.
Но, несмотря на отсутствие финансирования, в сфере туризма было много чего сделано:
Но у Георгиевой нет данных по притоку и оттоку туристов из Орловской области.
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