Российские туристы не могут вернуться на родину из Марокко

Жители Екатеринбурга застряли в Марокко в связи с приостановкой транспортного сообщения с другими странами.

Из Марокко будут летать эвакуационные рейсы, но о точных датах вылета пока не сообщается. Пока дипломаты собирают информацию о россиянах, в том числе и екатеринбуржцах, застрявших в Марокко, их местонахождении и количестве.

С ними пытаются установить контакты. Сообщается, что две туристки из Екатеринбурга в настоящее время находятся в Касабланке, еще несколько уральцев — в Марракеше.

Стоит отметить, что в настоящее время в Марокко находятся более 300 россиян.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что более 300 россиян застряли на Филиппинах.