Жители Екатеринбурга застряли в Марокко в связи с приостановкой транспортного сообщения с другими странами.
Из Марокко будут летать эвакуационные рейсы, но о точных датах вылета пока не сообщается. Пока дипломаты собирают информацию о россиянах, в том числе и екатеринбуржцах, застрявших в Марокко, их местонахождении и количестве.
С ними пытаются установить контакты. Сообщается, что две туристки из Екатеринбурга в настоящее время находятся в Касабланке, еще несколько уральцев — в Марракеше.
Стоит отметить, что в настоящее время в Марокко находятся более 300 россиян.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что более 300 россиян застряли на Филиппинах.
Украинский журналист Дмитрий Гордон назвал тех, кому был выгоден расстрел "небесной сотни" на Майдане в 2014 году.