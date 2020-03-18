Вода в каналах Венеции очистилась после введения карантина

В связи с карантином по коронавирусу вода в каналах Венеции стала чище.

Это объясняется тем, что сейчас на каналам не плавают гондолы в туристами.

Ранее страны Евросоюза утвердили предложение главы Еврокомиссии о введении 30-дневного запрета на въезд в Евросоюз.

Попасть в страны ЕС не смогут граждане "третьих стран".

Напомним, что страны Европы стали центром пандемии коронавирусу.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что вся Италия закрыта на карантин.