В связи с карантином по коронавирусу вода в каналах Венеции стала чище.
Это объясняется тем, что сейчас на каналам не плавают гондолы в туристами.
Ранее страны Евросоюза утвердили предложение главы Еврокомиссии о введении 30-дневного запрета на въезд в Евросоюз.
Попасть в страны ЕС не смогут граждане "третьих стран".
Напомним, что страны Европы стали центром пандемии коронавирусу.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что вся Италия закрыта на карантин.
Украинский журналист Дмитрий Гордон назвал тех, кому был выгоден расстрел "небесной сотни" на Майдане в 2014 году.