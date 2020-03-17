На восточном побережье Испании происходят столкновения полиции с туристами. Власти региона в связи с угрозой распространения коронавируса хотели закрыть все кафе и рестораны. Но это вызвало протест среди местных жителей и туристов.
Они стали бросать в полицейских посуду и бутылки. В ответ сотрудники полиции вынуждены были применить физическую силу.
В этом регионе обычно отдыхают туристы из Англии, Германии и Ирландии. У многих здесь есть недвижимость, многие снимают жилье.
У них не всегда есть возможность готовить пищу самим, так как многие магазины закрыты из-за карантина, соответственно, они питаются в местных кафе и ресторанах.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что более 30 российских туристов не могут вылететь из Испании.
Украинский журналист Дмитрий Гордон назвал тех, кому был выгоден расстрел "небесной сотни" на Майдане в 2014 году.