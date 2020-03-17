В Испании туристы протестуют против закрытия кафе и ресторанов

На восточном побережье Испании происходят столкновения полиции с туристами. Власти региона в связи с угрозой распространения коронавируса хотели закрыть все кафе и рестораны. Но это вызвало протест среди местных жителей и туристов.

Они стали бросать в полицейских посуду и бутылки. В ответ сотрудники полиции вынуждены были применить физическую силу.

В этом регионе обычно отдыхают туристы из Англии, Германии и Ирландии. У многих здесь есть недвижимость, многие снимают жилье.

У них не всегда есть возможность готовить пищу самим, так как многие магазины закрыты из-за карантина, соответственно, они питаются в местных кафе и ресторанах.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что более 30 российских туристов не могут вылететь из Испании.