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Источник Правда.Ру

Новые серии "Ну, погоди!" будут сняты при участии курорта "Роза Хутор"

Туризм » Путешествия

Горный курорт "Роза Хутор" и киностудия "Союзмультфильм" подписали соглашение о сотрудничестве.

"Роза Хутор" планирует вложить сотни миллионов рублей в производство новый 26 серий мультфильма "Ну, погоди!". Стоит отметить, что в перспективе образы персонажей, которые будут существенно изменены, партнер сможет использовать на территории курорта и любых информационно-рекламных материалах.

"Если на территории "Роза Хутор" появятся персонажи из всем известного мультфильма, то это будет способствовать дальнейшему продвижению и развитию имиджа курорта", — отметил председатель Совета директоров "Роза Хутор".

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что "Роза Хутор" обновил программу лояльности "Моя Роза".

горный курорт союзмультфильм развитие туризма курорт роза хутор
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