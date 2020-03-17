В связи с коронавирусом компании, которые работают в сфере туризма и авиаперевозок, смогут получить отсрочку по уплате налогов.
О том, поможет ли данная мера остаться турфирмам на плаву, рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии Барзыкин Юрий Александрович.
"Естественно, для этого мы и обращались в правительство. Одна из мер — перенос уплаты налогов и уплаты по социальным платежам.
Кроме того, для выездников (вчера мы целый день отрабатывали) — обнуление платежей в резервный фонд на этот год. Это выделено для туроператоров.
Кроме того, предусмотрена возможность неуплаты в этом году в Фонд персональной ответственности. Данные меры в комплексе, конечно, могут обеспечить стабильность на рынке.
Конечно, все будет зависеть от периода, на который объявлены карантинные меры. Чем он будет короче, тем быстрее возобновиться поток и стабильнее будут работать операторы", — заключил эксперт.
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