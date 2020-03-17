Эксперт рассказал, как власти помогут туроператорам

В связи с коронавирусом компании, которые работают в сфере туризма и авиаперевозок, смогут получить отсрочку по уплате налогов.

О том, поможет ли данная мера остаться турфирмам на плаву, рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии Барзыкин Юрий Александрович.