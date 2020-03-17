В Алтайском крае больше не будут проводить фестиваль напитков "Алтайфест".

Пивоваренные компании отказались от организации данного фестиваля.

"Выставочные площади "Сибирского подворья" строили, исходя из расчета на загрузку в течение всего года. Здесь должны были проводиться различные мероприятия.

Нужно понимать, что данные строения требуют постоянной оплаты налогов и расходов на их содержание.

"Курорт Белокуриха" — это бизнес, и он должен быть окупаемым", — сообщил генеральный директор АО "Курорт Белокуриха".