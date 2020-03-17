В Алтайском крае больше не будут проводить фестиваль напитков "Алтайфест".
Пивоваренные компании отказались от организации данного фестиваля.
"Выставочные площади "Сибирского подворья" строили, исходя из расчета на загрузку в течение всего года. Здесь должны были проводиться различные мероприятия.
Нужно понимать, что данные строения требуют постоянной оплаты налогов и расходов на их содержание.
"Курорт Белокуриха" — это бизнес, и он должен быть окупаемым", — сообщил генеральный директор АО "Курорт Белокуриха".
В прошлом году в Белокурихе состоялся фестиваль напитков "Белфест". Мероприятие вызвало интерес у его участников, поэтому в этом году проведение данного фестиваля будет более масштабным.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Алтайский край развивает туристическую отрасль.
Украинский журналист Дмитрий Гордон назвал тех, кому был выгоден расстрел "небесной сотни" на Майдане в 2014 году.