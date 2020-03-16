В Бийске будут развивать событийный туризм

Сотрудники Центра народной культуры "Миролад" планируют отремонтировать особняк купца Халтурина в Бийске и развивать событийный туризм. Здесь создадут этнопарк.

Проект реализуют до конца января 2021 года

Рядом с особняком расположена площадка, которую будут использовать для проведения исторических реконструкций. В реализации проекта активное участие будут принимать местные жители.

На территории будущего парка появятся арт-объекты по сюжетам древнерусских былин.

В период зимних каникул здесь будет проводиться игра-реконструкция "Взятие снежной крепости".

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что на Алтай будут зазывать этнотуристов.