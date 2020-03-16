Сотрудники Центра народной культуры "Миролад" планируют отремонтировать особняк купца Халтурина в Бийске и развивать событийный туризм. Здесь создадут этнопарк.
Рядом с особняком расположена площадка, которую будут использовать для проведения исторических реконструкций. В реализации проекта активное участие будут принимать местные жители.
На территории будущего парка появятся арт-объекты по сюжетам древнерусских былин.
В период зимних каникул здесь будет проводиться игра-реконструкция "Взятие снежной крепости".
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что на Алтай будут зазывать этнотуристов.
Супруга 74-летнего юмориста Евгения Петросяна, Татьяна Брухунова, сегодня отмечает 31-летие. В честь своего дня рождения она разместила в Instagram пикантное фото в купальнике.