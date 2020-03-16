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Сергей Шпилько покинул пост президента РСТ

Туризм » Путешествия

Крупнейшую общественную организацию в сфере туризма, Российский союз туриндустрии, возглавит Андрей Игнатьев. В течение последних 27 лет эту должность занимал Сергей Шпилько.

Новый президент был избран на заседании правления Российского союза туриндустрии.

Андрей Игнатьев не новичок в туризме. В этой сфере он работает с 1988 года.

Сергей Шпилько займет пост почетного президента РСТ.

Игнатьев выразил благодарность за оказанное доверие в такое сложное для российского туризма время.

Правление РСТ рассмотрело отчет о работе за прошлый год, утвердило план доходов и расходов на текущий год и обсудило ситуацию, сложившуюся в сфере туризма, в связи с эпидемией коронавируса.

туристы российский союз туристической индустрии
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