Крупнейшую общественную организацию в сфере туризма, Российский союз туриндустрии, возглавит Андрей Игнатьев. В течение последних 27 лет эту должность занимал Сергей Шпилько.
Новый президент был избран на заседании правления Российского союза туриндустрии.
Андрей Игнатьев не новичок в туризме. В этой сфере он работает с 1988 года.
Сергей Шпилько займет пост почетного президента РСТ.
Игнатьев выразил благодарность за оказанное доверие в такое сложное для российского туризма время.
Правление РСТ рассмотрело отчет о работе за прошлый год, утвердило план доходов и расходов на текущий год и обсудило ситуацию, сложившуюся в сфере туризма, в связи с эпидемией коронавируса.
Супруга 74-летнего юмориста Евгения Петросяна, Татьяна Брухунова, сегодня отмечает 31-летие. В честь своего дня рождения она разместила в Instagram пикантное фото в купальнике.