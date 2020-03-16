В селе Верхний Бестях создадут туристический кластер

В Хангаласском улусе (Якутия) планируют развивать и расширять туристско-рекреационные зоны и зоны отдыха для жителей республики.

В частности, планируется создавать развивать новые виды деятельности, создавать новые рабочие места для местных жителей. Это позволит увеличить доходы хангаласцев и привлечь дополнительные инвестиции в улус.

В Хангаласском улусе появится туркластер

Туристско-рекреационный кластер планируют создать в селе Верхний Бестях.

В 90-е гг. здесь проводились изыскательные работы, в процессе которых были найдены сульфидные воды. Они считаются очень эффективными для лечения и профилактики различных заболеваний.

Руководство улуса считает, что создание большой туристической зоны и зоны курортного отдыха в Верхнем Бестяхе будет способствовать развитию поселка.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что на Таймыре будут развивать туркластер "Арктический".