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Источник Правда.Ру

В Туринфоцентре Хакасии назначили нового руководителя

Туризм » Путешествия

Пост руководителя Туристского информационного центра Хакасии заняла Ирина Дерюшева.

"11 марта на основании приказа министерства экономического развития Республики Хакасия на эту должность назначена Ирина Олеговна Дерюшева", — сообщается на странице соцсетей Туристского иформационного центра.

У Дерюшевой есть опыт работы в туризме. Она несколько лет отработала в Государственном комитете по туризму Хакасии.

До нее данную должность занимал Игорь Егоров, который потом оставил этот пост по собственному желанию.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что власти Хакасии обсудили вопросы развития туризма.

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