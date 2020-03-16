Пост руководителя Туристского информационного центра Хакасии заняла Ирина Дерюшева.
"11 марта на основании приказа министерства экономического развития Республики Хакасия на эту должность назначена Ирина Олеговна Дерюшева", — сообщается на странице соцсетей Туристского иформационного центра.
У Дерюшевой есть опыт работы в туризме. Она несколько лет отработала в Государственном комитете по туризму Хакасии.
До нее данную должность занимал Игорь Егоров, который потом оставил этот пост по собственному желанию.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что власти Хакасии обсудили вопросы развития туризма.
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