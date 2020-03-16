В Туринфоцентре Хакасии назначили нового руководителя

Пост руководителя Туристского информационного центра Хакасии заняла Ирина Дерюшева.

"11 марта на основании приказа министерства экономического развития Республики Хакасия на эту должность назначена Ирина Олеговна Дерюшева", — сообщается на странице соцсетей Туристского иформационного центра.

У Дерюшевой есть опыт работы в туризме. Она несколько лет отработала в Государственном комитете по туризму Хакасии.

До нее данную должность занимал Игорь Егоров, который потом оставил этот пост по собственному желанию.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что власти Хакасии обсудили вопросы развития туризма.