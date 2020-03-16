Пост директора департамента туризма министерства инвестиционной политики Новгородской области займет Елена Михеева.
К своим обязанностям она приступила 12 марта.
Сообщается, что Новгород для нее является родным городом - она здесь родилась и выросла. В 2006 году Михеева окончила экономический факультет Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого.
С 2010 года она стала работать в сфере развития туризма.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Нижегородская область планирует создать собственный туристический бренд.
Супруга 74-летнего юмориста Евгения Петросяна, Татьяна Брухунова, сегодня отмечает 31-летие. В честь своего дня рождения она разместила в Instagram пикантное фото в купальнике.