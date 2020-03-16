В департаменте туризма Новгородской области назначен новый директор

Пост директора департамента туризма министерства инвестиционной политики Новгородской области займет Елена Михеева.

К своим обязанностям она приступила 12 марта.

Сообщается, что Новгород для нее является родным городом - она здесь родилась и выросла. В 2006 году Михеева окончила экономический факультет Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого.

С 2010 года она стала работать в сфере развития туризма.

до 2017 года Елена Михеева работала в комитете по туризму департамента культуры и туризма Новгородской области;

в период с 1 января 2018 года по 11 марта 2020 года она была консультантом департамента туризма регионального министерства инвестиционной политики.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Нижегородская область планирует создать собственный туристический бренд.