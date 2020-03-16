В связи с коронавирусом компании, которые работают в сфере туризма и авиаперевозок, смогут получить отсрочку по уплате налогов. Данная мера может распространиться и на другие сферы, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
"В первую очередь эпидемия коронавируса коснулась сфер туризма и авиаперевозок", — подчеркнул он.
Правительство уже разработало решения, направленные на организацию отсрочки взыскания налогов. В перспективе данная мера может быть распространена и на другие отрасли и предприятия.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что коронавирус может привести к закрытию 20% турфирм в России.
Супруга 74-летнего юмориста Евгения Петросяна, Татьяна Брухунова, сегодня отмечает 31-летие. В честь своего дня рождения она разместила в Instagram пикантное фото в купальнике.