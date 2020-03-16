Немецкий TUI приостанавливает продажу туров из-за коронавируса

Крупнейший туристический холдинг в Европе со штаб-квартирой в Германии TUI Group объявил о том, что вынужден приостановить свою деятельность в связи с угрозой распространения коронавируса.

"На фоне быстро меняющейся обстановки безопасность и благосостояние наших туристов и сотрудников во всем мире остается первостепенной задачей, в связи с этим TUI Group приняла решение временно приостановить подавляющее большинство всех туристических операций. Данные меры направлены на то, чтобы смягчить последствия распространения коронавируса", — сообщается на сайте компании.

Российское подразделение TUI продолжит свою работу, так как является независимой компанией, решение немецкого офиса на него не распространяется.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Германии начался покупательский ажиотаж из-за коронавируса.