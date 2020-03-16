Крупнейший туристический холдинг в Европе со штаб-квартирой в Германии TUI Group объявил о том, что вынужден приостановить свою деятельность в связи с угрозой распространения коронавируса.
"На фоне быстро меняющейся обстановки безопасность и благосостояние наших туристов и сотрудников во всем мире остается первостепенной задачей, в связи с этим TUI Group приняла решение временно приостановить подавляющее большинство всех туристических операций. Данные меры направлены на то, чтобы смягчить последствия распространения коронавируса", — сообщается на сайте компании.
Российское подразделение TUI продолжит свою работу, так как является независимой компанией, решение немецкого офиса на него не распространяется.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Германии начался покупательский ажиотаж из-за коронавируса.
Супруга 74-летнего юмориста Евгения Петросяна, Татьяна Брухунова, сегодня отмечает 31-летие. В честь своего дня рождения она разместила в Instagram пикантное фото в купальнике.