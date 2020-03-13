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На Мальдивах открыли отель для коронавирусного карантина

Туризм » Путешествия

На Мальдивах открыли первый в мире курорт для туристов, которые вынуждены находиться в изоляции, так как могут быть носителями коронавируса.

Курорт находится на острове Виливару, в 24 километрах от столицы Мале. Строительство отеля продолжалось всего 10 дней. Стоит отметить, что для гостей отеля медперсонал будет работать бесплатно.

Обслуживание "в стиле luxury"

В отеле 30 номеров. Отмечается, что гостей ждет обслуживание "в стиле luxury". Все номера имеют замкнутую систему вентилирования и очистки воздуха. Предусмотрено трехразовое питание. Кроме того, в каждом номере есть большой ЖК-телевизор и мини-бар.

Однако гости не смогут общаться между собой, также будут запрещены внешние контакты.

В настоящее время на Мальдивах зарегистрировано 12 случаев заражения коронавирусом.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что пляжи в Гоа из-за коронавируса остались без туристов.

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