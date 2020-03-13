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Туристы не хотят ехать в Португалию из-за коронавируса

Туризм » Путешествия
Туристы не хотят ехать в Португалию из-за коронавируса. 406030.jpeg

Пасхальные каникулы в Португалии пройдут без туристов. Люди не хотят сюда ехать из-за вспышки коронавируса.

"Ресторанам посоветовали заполнять залы не более чем на треть, чтобы между посетителями было расстояние. Но рестораны сейчас сложно заполнить больше чем на треть, так как в стране очень мало туристов", сообщил корреспондент радиостанции "Говорит Москва".

Жители Португалии буквально "взбесились" из-за отсутствия туристов. В Лиссабоне на карантин закрыли школы и высшие учебные заведения, ученики находятся дома, а учителя всё равно должны ходить на работу.

При этом студенты отдыхают на пляжах, в магазинах не наблюдается никакого ажиотажа.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что  Италия попросила Китай о помощи в борьбе с коронавирусом.

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