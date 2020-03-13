Парижский Лувр закрыли из-за угрозы распространения коронавируса

13 марта Лувр и музей Эжена Делакруа в Париже временно закроют. Туристы смогут посетить их только после особого распоряжения правительства.

Людям, которые приобрели электронные билеты на выставки, вернут денежные средства. Пока не сообщается, сколько времени музей не будет работать.

Данные меры обусловлены угрозой распространения коронавируса.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что 11 человек заразились коронавирусом во Франции.