Во Вьетнаме спасли российских туристов, дрейфовавших на плоту

В провинции Кьензянг местные жители спасли российских туристов, пытавшихся доплыть до острова Хон Че на самодельном плоту, на котором сломался мотор.

Россиян доставили обратно на материк и передали сотрудникам иностранного отдела администрации провинции.

"Российские туристы не хотели сходить на берег и просили не мешать им отдыхать. Они думали, что смогут запустить двигатель", — сообщили местные жители.

Но туристов доставили в провинциальную администрацию, где они прошли несколько тестов на коронавирус, которые показали отрицательный результат.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что китайских туристов не пускают во Вьетнам из-за коронавируса.