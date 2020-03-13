Шри-Ланка прекратит выдачу виз россиянам по прибытию в страну

Власти Шри-Ланки сообщили, что с 14 марта российским туристам не будут оформлять визы по прибытии на остров.

"Иностранцы могут въехать в страну, но предварительно они должны оформить электронное разрешение на государственном сайте и дождаться подтверждения иммиграционных служб", — сообщили в МИД РФ.

Кроме того, визу можно оформить в диппредставительстве Шри-Ланки за рубежом. Также российских туристов при планировании поездок просят принимать во внимание ограничительные меры, принятые правительством Шри-Ланки.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что отели Шри-Ланки снизили цены в 4 раза.