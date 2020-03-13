Около 80% россиян проведут майские праздники в России

В преддверии майских праздников одна из российских поисковых систем выяснила, где хотели бы отдохнуть россияне. Анализ раннего бронирования показал, что около 80% семей решили провести выходные внутри страны.

Самыми популярными направлениями на майские праздники стали:

Сочи;

Москва;

Симферополь;

Уфа;

Махачкала.

Также в рейтинг вошли Анапа, Минводы, Санкт-Петербург, Тюмень и Краснодар.

Средняя стоимость авиабилета составила от 4 до 10 тысяч рублей.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что туристы начали отказываться от туров в Китай.