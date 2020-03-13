В преддверии майских праздников одна из российских поисковых систем выяснила, где хотели бы отдохнуть россияне. Анализ раннего бронирования показал, что около 80% семей решили провести выходные внутри страны.
Также в рейтинг вошли Анапа, Минводы, Санкт-Петербург, Тюмень и Краснодар.
Средняя стоимость авиабилета составила от 4 до 10 тысяч рублей.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что туристы начали отказываться от туров в Китай.
Соучредитель Школы местного самоуправления Наталия Шавшукова приняла участие в съемках программы "Место встречи" на НТВ.