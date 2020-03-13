В России 20% туроператоров могут закрыться из-за коронавируса

Из-за введения карантинных ограничений туристических рынок во всем мире терпит убытки. Коронавирус затронул и российские турфирмы.

Каждая пятая турфирма в России может закрыться

Россия сократила авиасообщение с некоторыми странами Европы, которые часто посещают российские туристы.

В Турции в этом году туристический сезон начнется на месяц позже. Власти Индии приостановили действие туристических виз. Во многих странах введен двухнедельный карантин, поэтому они недоступны для поездок.

Убытки туристической отрасли на сегодняшний день достигают почти 500 миллионов рублей.

"Есть вероятность, что около 15-20% турфирм в России могут закрыться", - сообщила член Общественного совета при Ростуризме Елена Сутормина.

В Госдуме обсудят возможность предоставления субсидий и льготных кредитов для туристических компаний.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что туроператоры увидели пользу в коронавирусе и падении рубля.