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Источник Правда.Ру

Власти Турции перенесли начало туристического сезона

Туризм » Путешествия

Власти Турции решили изменить сроки туристического сезона в стране. Обычно в конце марта все отели уже наполнены гостями.

"Открытие туристического сезона переносится с марта на апрель", — заявил министр культуры и туризма Турции Мехмет Эрсой.

Отельерам страны рекомендовано принимать гостей не раньше, чем в конце апреля. Данные меры вызваны обострением ситуации вокруг эпидемии коронавируса.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что туристический сезон в Турции стартует позже.

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