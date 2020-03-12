Власти Турции перенесли начало туристического сезона

Власти Турции решили изменить сроки туристического сезона в стране. Обычно в конце марта все отели уже наполнены гостями.

"Открытие туристического сезона переносится с марта на апрель", — заявил министр культуры и туризма Турции Мехмет Эрсой.

Отельерам страны рекомендовано принимать гостей не раньше, чем в конце апреля. Данные меры вызваны обострением ситуации вокруг эпидемии коронавируса.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что туристический сезон в Турции стартует позже.