Власти Турции решили изменить сроки туристического сезона в стране. Обычно в конце марта все отели уже наполнены гостями.
"Открытие туристического сезона переносится с марта на апрель", — заявил министр культуры и туризма Турции Мехмет Эрсой.
Отельерам страны рекомендовано принимать гостей не раньше, чем в конце апреля. Данные меры вызваны обострением ситуации вокруг эпидемии коронавируса.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что туристический сезон в Турции стартует позже.
Соучредитель Школы местного самоуправления Наталия Шавшукова приняла участие в съемках программы "Место встречи" на НТВ.