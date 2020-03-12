Турпоток из России за границу упал на 60%

В последние дни выездной турпоток из-за распространения коронавируса снизился на 60%. Об этом сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.

"В настоящее время на туристическом рынке сложилась действительно беспрецедентная ситуация: произошло падение как по выездному, так и по въездному направлению", — отметила Догузова.

Несмотря на сложность ситуации, Ростуризм готов оказывать поддержку туроператорам и бизнесу.

Догузова уверена, что мир победит коронавирус, и люди снова будут свободно путешествовать по всем странам.

Стоит отметить, что существенного спада внутреннего туризма в России пока не наблюдается.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что туроператоры увидели пользу в коронавирусе и падении рубля.