В последние дни выездной турпоток из-за распространения коронавируса снизился на 60%. Об этом сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.
"В настоящее время на туристическом рынке сложилась действительно беспрецедентная ситуация: произошло падение как по выездному, так и по въездному направлению", — отметила Догузова.
Несмотря на сложность ситуации, Ростуризм готов оказывать поддержку туроператорам и бизнесу.
Догузова уверена, что мир победит коронавирус, и люди снова будут свободно путешествовать по всем странам.
Стоит отметить, что существенного спада внутреннего туризма в России пока не наблюдается.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что туроператоры увидели пользу в коронавирусе и падении рубля.
Соучредитель Школы местного самоуправления Наталия Шавшукова приняла участие в съемках программы "Место встречи" на НТВ.