В Москве открылась Международная туристическая выставка "Интурмаркет"

В московском "Экспоцентре" на Красной Пресне 12 марта открылась XV международная туристическая выставка "Интурмаркет", посвященная развитию внутреннего туризма.

Приветствуя гостей мероприятия, глава Ростуризма Зарина Догузова напомнила, что в связи с эпидемией коронавируса нужно тщательно планировать путешествия.

"С 1 января 2021 года в РФ будет действовать система электронных виз, что позволит без лишних формальностей посетить Россию", — добавила она.

Также глава Ростуризма посоветовала российским туроператорам сделать все для популяризации отдыха среди граждан внутри России.

Выставка будет проходить до 14 марта, в ней примут участие более 1200 зарубежных и российских представителей туристического бизнеса.

В рамках выставки также будут проводиться конференции и семинары, в ходе которых эксперты обсудят наиболее актуальные проблемы развития туризма.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Всемирная туристическая выставка проходит в Лондоне.