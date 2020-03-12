На Кубе зафиксированы три случая заболевания коронавирусом

На Кубе обнаружили три случая заболевания коронавирусом. Все трое заболевших — итальянские туристы.

В городе Тринидаде были выявлены четверо туристов из Италии с признаками коронавируса. У троих из них был подтвержден коронавирус.

Сообщается, что туристы приехали на Кубу 9 марта. В настоящее время изучается, с кем общались туристы.

Стоит напомнить, что распространение коронавируса в мире приобрело характер глобальной пандемии. Об этом заявил заявил глава ВОЗ Тедрос Адхан Гебрейесус.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что пляжи в Гоа из-за коронавируса остались без туристов.