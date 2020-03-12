Горнолыжный сезон в Сочи продлится до середины апреля

К окончанию зимнего сезона в Сочи планируют принять до 1,5 миллионов туристов.

На сегодняшних день здесь отдохнуло уже более 730 тысяч человек, 3,5% — иностранные туристы.

Главное событие этого зимнего сезона — открытие единого ски-пасса.

Это позволило туристам посетить трассы всех горнолыжных курортов в Сочи. В результате общая зона катания составила более 177 км.

Стоит напомнить, что из-за аномально теплой зимы горнолыжный сезон в Сочи начался позднее, чем планировалось (после 20 декабря). Соответственно, завершится зимний сезон не в мае, как раньше, а в апреле.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что на курорте "Роза Хутор" появился новый арт-объект.