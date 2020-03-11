Власти Индии аннулировали немецкие визы

Индия аннулировала все визы, выданные немцами в период до 11 марта. Данная мера также распространяется на граждан Италии и Испании. Но туристы из этих стран могут находиться в стране. Их визы являются действительными.

В Германии на данный момент выявлено 1619 случаев заражения вирусом.

В связи с данной ситуацией в Германии вводятся новые ограничения, касающиеся массовых мероприятий. Например, в Берлине, предположительно до конца пасхальных каникул, будут закрыты все государственные театры. Многие футбольные матчи будут проходить без зрителей.

Туристам советуют придерживаться рекомендаций министерства здравоохранения, Института Роберта Коха и МИД третьих стран.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что коронавирус диагностирован более чем у 1000 граждан Германии.