В феврале турпоток в Крым вырос на 12%

Согласно данным за февраль этого года, число туристов, посетивших Крым, увеличилось по сравнению с февралем 2019 года на 12%.

"В феврале этого года в Крыму отдохнула 271 тысяча туристов, что на 12% больше, чем в феврале прошлого года", — сообщили эксперты.

Отмечается, что в этом году по железной дороге планируется перевезти 1,754 млн человек.

2019 год побил рекорды по количеству туристов, которые приехали в Крым на отдых и оздоровление. С этой целью полуостров посетили 7,43 млн человек.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Крыму разработают новые туристические маршруты.