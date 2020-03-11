Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
Источник Правда.Ру

В феврале турпоток в Крым вырос на 12%

Туризм » Путешествия

Согласно данным за февраль этого года, число туристов, посетивших Крым, увеличилось по сравнению с февралем 2019 года на 12%.

"В феврале этого года в Крыму отдохнула 271 тысяча туристов, что на 12% больше, чем в феврале прошлого года", — сообщили эксперты.

Отмечается, что в этом году по железной дороге планируется перевезти 1,754 млн человек. 

2019 год побил рекорды по количеству туристов, которые приехали в Крым на отдых и оздоровление. С этой целью полуостров посетили 7,43 млн человек.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Крыму разработают новые туристические маршруты.

крым туристы
Последние материалы
Обвиненный в секс-домогательствах продюсер Вайнштейн получил 23 года
В феврале турпоток в Крым вырос на 12%
Коронавирусом заразились еще 6 человек в ЮАР
Как турагентства обманывают неопытных путешественников
Власти Индии аннулировали немецкие визы
Болгарский политик рассказал о восьми признаках готовящейся войны
Импорт легковых авто в РФ вырос на 25%
Россия значительно увеличила товарооборот с США и Британией
Амина Иванова завоевала серебро на юниорском ЧЕ по биатлону
Европейский фонд за демократию нежелателен в России
Популярное
Общество
Владимира Путина обвинили в государственном перевороте в эфире НТВ

Соучредитель Школы местного самоуправления Наталия Шавшукова приняла участие в съемках программы "Место встречи" на НТВ.

Владимира Путина обвинили в государственном перевороте в эфире НТВ
Малышева рассказала о миграции своих сыновей в США
Шоу-бизнес
Малышева рассказала о миграции своих сыновей в США
Биатлон
Назван состав сборной России по биатлону на этап КМ в Контиолахти
Новости Европы
Human Rights Watch обвинила Грецию в нарушении важнейших прав беженцев
Игорь Буккер Астероиды: какую опасность они несут землянам Игорь Буккер Соломон Соловьев От балета до интернета - все создано с любовью - Гороскоп дня Соломон Соловьев Любовь Степушова Как выйти из нового нефтяного кризиса с праздником Любовь Степушова
Комментарии
Мир подходит к глобальной войне. Надо воссоздать СССР
Мир подходит к глобальной войне. Надо воссоздать СССР
Мир подходит к глобальной войне. Надо воссоздать СССР
Мир подходит к глобальной войне. Надо воссоздать СССР
CNN: Россия объявила Америке нефтяную войну
Владимира Путина обвинили в государственном перевороте в эфире НТВ
Пригожин рассказал о своих денежных потерях
КС России пройдет проверку на лояльность закону... или Путину
Владимира Путина обвинили в государственном перевороте в эфире НТВ
КС России пройдет проверку на лояльность закону... или Путину
Почему народы СССР готовы к объединению?
Тайна сбитого "Боинга" - результат большой политики
КС России пройдет проверку на лояльность закону... или Путину
Владимира Путина обвинили в государственном перевороте в эфире НТВ
Владимира Путина обвинили в государственном перевороте в эфире НТВ
Пригожин рассказал о своих денежных потерях
Владимира Путина обвинили в государственном перевороте в эфире НТВ
Владимира Путина обвинили в государственном перевороте в эфире НТВ
Владимира Путина обвинили в государственном перевороте в эфире НТВ
Как выйти из нового нефтяного кризиса с праздником
Владимира Путина обвинили в государственном перевороте в эфире НТВ
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ