Штат Гоа столкнулся с влиянием эпидемии коронавируса.

"В воскресенье сообщили, что угроза коронавируса заметно отразилась на туризме штата Гоа. Сейчас в штате два человека, которые контактировали с заболевшим коронавирусом, находятся на карантине.

Они сдали анализы, результаты пока не готовы. В настоящее время даже местные жители отказывают от отпуска. На пляжах пусто. Число туристов сократилось как минимум на 50%", — сообщили представители туристической отрасли.