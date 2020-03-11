Штат Гоа столкнулся с влиянием эпидемии коронавируса.
"В воскресенье сообщили, что угроза коронавируса заметно отразилась на туризме штата Гоа. Сейчас в штате два человека, которые контактировали с заболевшим коронавирусом, находятся на карантине.
Они сдали анализы, результаты пока не готовы. В настоящее время даже местные жители отказывают от отпуска. На пляжах пусто. Число туристов сократилось как минимум на 50%", — сообщили представители туристической отрасли.
К тому же на состоянии туризма негативно отразился призыв правительства избегать посещения мест массовых скоплений людей. Многие туристы из-за этого боятся покидать свои гостиничные номера.
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