Туристический рынок Екатеринбурга снова столкнулся с очередными сложностями из-за коронавируса и резкого курса валют. Некоторые турфирмы, чтобы избежать аннулирования туров на летний период из-за изменений курса валют, решили сдвинуть сроки оплаты.

"В компании упали продажи, но не потому, что туристы боятся коронавируса, а из-за страха, что и другие направления будут закрыты. Скачек валют, который произошел 9 марта, отразился на поездках, которые туристы забронировали заранее. Согласно правилам раннего бронирования у некоторых операторов, можно было в качестве предоплаты заплатить 3 тысячи рублей, а остальную сумму заплатить потом по текущему курсу валют.

Но сейчас разница в стоимости по некоторым турам может быть составлять до 30 до 50 тысяч рублей. Например, туристы бронировали, когда курс евро был 70 рублей, а сейчас он уже 81. Тогда люди аннулируют туры, чтобы не переплачивать", — рассказала сообщила руководитель компании "Тур24.ру" Кристина Каменских.