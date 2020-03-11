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Источник Правда.Ру

Российские туристы стали чаще летать на самолетах

Туризм » Путешествия

Число россиян, совершивших авиаперелеты в феврале этого года, увеличилось на 6,5%, если сравнивать с аналогичным периодом 2019 года. В общей сложности российские авиаперевозчики обслужили 7,97 млн пассажиров.

"Пассажирооборот увеличился до 21,1 миллиарда пассажирокилометров, рост составил 7,6%", — отмечают авиаперевозчики.

За январь-февраль российские авиакомпании перевезли 16,87 миллиона пассажиров, рост составил 6,6%.

В декабре прошлого года отмечалось, что российские туристы стали совершать меньше поездок. Так, продолжительность путешествия за последние 5 лет в среднем сократилась с 11 до 8 дней. Поездки по России стали составлять в среднем 7 дней вместо 9, а за рубеж — 11 дней вместо 13.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Ростуризме ориентируют россиян на путешествия внутри страны.

Темы авиакомпании российские туристы
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