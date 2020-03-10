В Крыму будут развивать аграрный и экотуризм

В Крыму будет проходить акция по продвижению зеленого и аграрного туризма на территории Республики Крым.

К началу курортного сезона будет разработана туристическая карта, на которой будут нанесены объекты-партнеров, предоставляющих услуги аграрного и экотуризма, а также объектов ремесленнического производства.

Заявку на участие в партнерской программе можно подать до 20 марта 2020 года.

Партнеры, участвующие в программе должны подготовить для туристов, принимающих участие в квестовом конкурсе, бонусное предложение.

Акция заключается в том, что если турист посещает объект, участвующий в акции, то ему выдается аукционная наклейка. Если турист соберет 20 наклеек, то он получит возможность принять участие в розыгрыше призов.

Что касается требований, предъявляемых к объектам, то это может быть любая агроусадьба, которая сможет продемонстрировать разнообразие предоставляемых услуг, в том числе и оздоровительных.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Крыму разработают новые туристические маршруты.