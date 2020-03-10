10-11 марта 2020 года в Саратове будет проходить форум "Турпоток".
Мероприятие будет посвящено вопросам развития внутреннего и въездного туризма в регионе.
В рамках форума планируется проведение сессий с участием ведущих экспертов в области туризма российского и международного уровней.
Для участия нужно зарегистрироваться на сайте turpotok64.ru. Участие в форуме бесплатное.
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