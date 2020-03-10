В Саратове впервые пройдет масштабный туристический форум

10-11 марта 2020 года в Саратове будет проходить форум "Турпоток".

Мероприятие будет посвящено вопросам развития внутреннего и въездного туризма в регионе.

Что будут обсуждать:

тренды туриндустрии;

создание региональных турпродуктов;

продвижение турпродуктов.

В рамках форума планируется проведение сессий с участием ведущих экспертов в области туризма российского и международного уровней.

Для участия нужно зарегистрироваться на сайте turpotok64.ru. Участие в форуме бесплатное.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Карелии обсудят зимний отдых в России.