С 28 по 29 марта 2020 в Ярославской области, в городе Пошехонье будет проходить "Смешной фестиваль".
Мероприятие посвящено Дню смеха, Дню театра и Дню работника культуры.
Пошехонье издавна славилось чудаками и чудачествами, вот почему этот город стал центром юмора Ярославской гардарики. Поэтому в последние выходные марта второй год подряд проводится Смешной фестиваль "Пошехонские потешки" под девизом: "Смех — не грех!".
Жителей и гостей города ждут:
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