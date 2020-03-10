В Ярославской области пройдет фестиваль "Пошехонские потешки"

С 28 по 29 марта 2020 в Ярославской области, в городе Пошехонье будет проходить "Смешной фестиваль".

Мероприятие посвящено Дню смеха, Дню театра и Дню работника культуры.

Пошехонье издавна славилось чудаками и чудачествами, вот почему этот город стал центром юмора Ярославской гардарики. Поэтому в последние выходные марта второй год подряд проводится Смешной фестиваль "Пошехонские потешки" под девизом: "Смех — не грех!".

Жителей и гостей города ждут: