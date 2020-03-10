В Карелии состоится туристический форум о зимнем отдыхе

С 20 по 23 марта 2020 года в Петрозаводске будет проходить Всероссийский туристический форум "Зимний отдых в России: изучаем и обсуждаем опыт Карелии".

Участники форума встретятся в СПА-Отеле "Карелия" 4*, чтобы:

обсудить опыт местных туроператоров по организации зимнего отдыха в Карелии;

поделиться примерами лучших региональных практик развития зимнего отдыха России;

рассмотреть вопросы, связанные с продвижением услуг по организации зимнего отдыха.

"Организация зимнего отдыха в России требует помощи со стороны государства. Мы считаем, что нашу русскую зиму нужно показывать иностранным туристам, так как для них этот отдых — настоящая экзотика", — заявила директор туроператорской компании "Лукоморье" Ольга Лукина.

Для участников мероприятия также предусмотрена интересная экскурсионная программа, в ходе которой они познакомятся с Петрозаводском, побывают в лесном заповеднике "Кивач" и в питомнике хаски.

Ранее "Правда.Ру" писала о новых турах на снегоходах в Карелии.