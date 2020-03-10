Россиянам советуют досрочно покинуть горнолыжные курорты Италии

В Италии некоторые горнолыжные курорты решили закрыть сезон раньше из-за коронавируса. Эксперты рекомендуют российским туристам вернуться домой раньше.

"В настоящее время на горнолыжных курортах в Италии находится несколько тысяч российских туристов", — сообщили в АТОР.

Организованные туристы могут обратиться к сотрудникам принимающей компании, чтобы обсудить варианты досрочного окончания тура.

Самостоятельным туристам следует уточнить актуальную информацию о статусе рейса у авиаперевозчика.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что вся Италия закрыта на карантин.