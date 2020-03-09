Коронавирус обвалил цены на авиаперелеты из Великобритании

Крупнейшие британский авиаперевозчики British Airways и Ryanair вынуждены отменять сотни рейсов, некоторые направления полностью закрыты, так как пункты назначения объявлены эпицентрами распространения заболевания.

Но приостановить деятельность авиакомпаний невозможно. По тем рейсам, которые сохранились в расписании, авиакомпании предлагают большие скидки. Кроме того, снизились цены на пакетное размещение при покупке через авиаперевозчиков.

"Из-за коронавируса стоимость некоторых перелетов снизилась на 50%, а пакетные туры подешевели на 25-30%", — сообщили эксперты TravelSupermarket.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что туроператоры России в панике.