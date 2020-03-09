Ватикан объявил о закрытии музеев из-за коронавируса

Музеи Ватикана будут закрыты до 3 апреля из-за коронавируса.

"Власти Италии издали распоряжение, согласно которому необходимо предотвратить угрозу эпидемии коронавируса. В связи с этим до 3 апреля будут закрыты все музеи Ватикана", — сообщает служба печати Святого престола.

Стоит отметить, что на территории Ватикана выявили только один случай заражения коронавирусом. Пять человек, которые общались с больным, находятся на карантине.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Италии сообщили о новых случаях коронавируса.