Музеи Ватикана будут закрыты до 3 апреля из-за коронавируса.
"Власти Италии издали распоряжение, согласно которому необходимо предотвратить угрозу эпидемии коронавируса. В связи с этим до 3 апреля будут закрыты все музеи Ватикана", — сообщает служба печати Святого престола.
Стоит отметить, что на территории Ватикана выявили только один случай заражения коронавирусом. Пять человек, которые общались с больным, находятся на карантине.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Италии сообщили о новых случаях коронавируса.
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