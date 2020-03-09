Российские путешественники заинтересовались паровозными турами

Российские и иностранные туристы интересуются паровозными турами по России.

Паровозные ретро-туры набирают популярность

В этом году появятся новые интересные программы. Туристы смогут отправиться на паровозе к звездам. В прошлом году компания организовала около 300 паровозных туров.

Больше всего туристов отправляют в паровозный тур из Иркутска (138). В паровозных экскурсиях "РЖД Тур" приняли участие более 25 тысяч туристов.

Классическая "Паровозная прогулка" привлекает все больше и больше путешественников. В рамках этой поездки туристы путешествуют на ретропоезде, знакомятся с историей создания паровоза, конструкцией парового локомотива.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Ростуризм советует россиянам отдыхать внутри страны.