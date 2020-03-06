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Ростуризм советует россиянам отдыхать внутри страны

Туризм » Путешествия

Ростуризм рекомендует россиянам в связи с эпидемией коронавируса рассмотреть варианты отдыха на территории родной страны.

"В настоящее время никаких ограничений на поездки по РФ не вводились, поэтому тем, кто размышляет по поводу того, где отдохнуть, можно рассмотреть отдых в России", — пояснили в Ростуризме.

Отмечается, что есть хорошие предложения по соотношению цена-качество сейчас при покупке билетов в Краснодарский край, Крым и Ставропольский край.

Тем, кто интересует культурно-познавательный отдых, рекомендуется съездить в Москву, Санкт-Петербург, Казань и Нижний Новгород.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Ростуризм рекомендует не ездить в Италию.

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