Турбизнес Турции несет убытки из-за коронавируса

Турция продолжает оставаться страной, свободной от коронавируса. Но, несмотря на это, ее туриндустрия находится в плачевном состоянии.

Турбизнес Турции несет убытки из-за паники и ограничений на въезд

"Новый аэропорт в Стамбуле сегодня пуст, что неудивительно, так как большая часть туристов прилетала в Стамбул из Ближнего Востока и стран Азии и Ирана", — сообщили представители одной из турфирм Турции.

В начале марта из-за вспышки коронавируса Турция запретила посещение страны для граждан Ирана, Китая, Италии и Южной Кореи.

Отели страны пока боятся снижать цены, так как потом будет сложно вернуть их на прежний уровень. В отелях Стамбула и Анталии действуют специальные предложения типа "ночи в подарок".

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что за 11 месяцев 2019 года Турцию посетили 6,9 млн туристов из России.