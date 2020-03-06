Турция продолжает оставаться страной, свободной от коронавируса. Но, несмотря на это, ее туриндустрия находится в плачевном состоянии.
"Новый аэропорт в Стамбуле сегодня пуст, что неудивительно, так как большая часть туристов прилетала в Стамбул из Ближнего Востока и стран Азии и Ирана", — сообщили представители одной из турфирм Турции.
В начале марта из-за вспышки коронавируса Турция запретила посещение страны для граждан Ирана, Китая, Италии и Южной Кореи.
Отели страны пока боятся снижать цены, так как потом будет сложно вернуть их на прежний уровень. В отелях Стамбула и Анталии действуют специальные предложения типа "ночи в подарок".
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что за 11 месяцев 2019 года Турцию посетили 6,9 млн туристов из России.
ИноСМИ высоко оценили возможности гиперзвуковой ракеты "Циркон".