В Ярославле состоялось заседание Экспертного совета по развитию туризма в городе.
При подготовке стратегии эксперты провели комплексный анализ всей городской инфраструктуры: изучили потенциал гостиниц, количество турфирм, музеев и их специфику.
В ходе опроса был определен образ города глазами его жителей и туристов. Кроме того, были выявлены основные достопримечательности Ярославля, среди которых жители выделили набережную и Музей-заповедник. В стратегии сгруппировали пять основных туристических зон.
На основе проведенного анализа туристического потенциала Ярославля авторы представили практические рекомендации по развитию туризма.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что туристы разобрали все номера в Ярославле.
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