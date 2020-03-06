В Ярославле обсудили развитие городского туризма

В Ярославле состоялось заседание Экспертного совета по развитию туризма в городе.

Разработана стратегия развития туризма Ярославля до 2030 года

При подготовке стратегии эксперты провели комплексный анализ всей городской инфраструктуры: изучили потенциал гостиниц, количество турфирм, музеев и их специфику.

В ходе опроса был определен образ города глазами его жителей и туристов. Кроме того, были выявлены основные достопримечательности Ярославля, среди которых жители выделили набережную и Музей-заповедник. В стратегии сгруппировали пять основных туристических зон.

На основе проведенного анализа туристического потенциала Ярославля авторы представили практические рекомендации по развитию туризма.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что туристы разобрали все номера в Ярославле.