В 2021 году в Москве появится "Парк будущего"

Недавно открывшемуся парку развлечений "Остров мечты"может составить конкуренцию "Парк будущего" на ВДНХ, который в будущем может быть интегрирован в выставочный комплекс, который группа "Ташир" реализует неподалеку.

Группа "Ташир" стала владельцем подрядчика проекта — ООО "Пиццаротти И. Е.".

Проект нового тематического парка аттракционов на ВДНХ был разработан еще в 2017 году. Его площадь должна составить 17,3 га. В парке планируется создать колесо обозрения.

Реализация проекта планируется к 30 января 2021 года. "Парк будущего" будет вторым крупным развлекательным парком в Москве.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что гости "Острова Мечты" познакомятся с Hello Kitty и ее друзьями.