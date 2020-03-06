Недавно открывшемуся парку развлечений "Остров мечты"может составить конкуренцию "Парк будущего" на ВДНХ, который в будущем может быть интегрирован в выставочный комплекс, который группа "Ташир" реализует неподалеку.
Группа "Ташир" стала владельцем подрядчика проекта — ООО "Пиццаротти И. Е.".
Проект нового тематического парка аттракционов на ВДНХ был разработан еще в 2017 году. Его площадь должна составить 17,3 га. В парке планируется создать колесо обозрения.
Реализация проекта планируется к 30 января 2021 года. "Парк будущего" будет вторым крупным развлекательным парком в Москве.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что гости "Острова Мечты" познакомятся с Hello Kitty и ее друзьями.
ИноСМИ высоко оценили возможности гиперзвуковой ракеты "Циркон".