Сбербанк разработал инструмент для аналитики туризма в России

Сбербанк совместно с компанией "ТОТ" представили новый инструмент для аналитики туризма в России — динамическую панель TourTech. С помощью данного инструмента можно не только разработать стратегию развития туризма, но и оперативно отслеживать проводимые изменения.

"Разработка поможет делать анализ отрасли, повышать доход, а благодрая встроенному модулю таргетинга может будет управлять турпотоком, -рассказал генеральный директор "ТОТ".

TourTech имеет данные по всем регионам, поэтому у пользователей будет возможность отслеживать изменения в разных сферах туризма, определять приоритетные направления развития инфраструктуры и получать данные о вкладе туризма в развитие экономики региона.

Регионы смогут подключиться к TourTech уже в апреле этого года.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, каких изменений ждать у туристическом законодательстве в 2020 году.