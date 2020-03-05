В Ростуризме обсудили проект Дорожной карты развития туризма Арктики

3 марта 2020 года в Ростуризме состоялось совещание, в ходе которого обсудили вопросы по созданию проекта Дорожной карты по развитию круизного туризма на территории Арктической зоны России.

Предложения разработали федеральные министерства, органы региональной власти Арктики, самыми активными из которых оказались Архангельская область и Красноярский край. Также свою активность продемонстрировал Коорсовет РСПП по развитию Северных территорий и Арктики.

Александр Федотовских, член правления РСПП координирует работу рабочей группы Ростуризма, занимающейся формированием региональных туркластеров и продвижением туризма в Арктике на национальном и международном туристских рынках.

Принято решение провести презентацию туристического потенциала Арктики для иностранных туристов.

Мероприятие запланировано на 22 мая 2020 года и приурочено ко Дню полярника.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в 2021 году в России появятся круизы по Арктике и Антарктике.