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Власти Самары в два раза сократили расходы на развитие туризма

Туризм » Путешествия

Власти Самары решили в этом году урезать средства, выделяемые на развитие туризма. Они в два раза сократили объем финансирования одноименной городской программы: с 13,2 до 9,5 млн рублей, а расходы на развитие туристической отрасли в этом году снизились с 7,4 до 3,7 млн рублей.

Самара по-прежнему ждет туристов

Несмотря на сокращение расходов на туризм, городские власти рассчитывают, что в этом году город посетят не менее 450 тысяч туристов.

Чиновники сообщили, что в 2020 году с помощью Интернета о туристических продуктах города проинформируют 5 тыс. туристов.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что туристическая отрасль Самары будет жить по новым правилам.

самара развитие туризма
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